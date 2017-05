Troféu Gongazão 2017 será exibido como programa especial de TV

Melhores momentos estarão no ar no dia 20, pelas TVs Cabo Branco e Paraíba e pela Globo (PE), depois do Jornal Hoje.

O Oscar da música nordestina ganhará um lugar especial na casa dos telespectadores. Pela primeira vez, o Troféu Gonzagão vai virar programa, com exibição nas TVs Cabo Branco e Paraíba. Depois de oito edições, agora o público está convidado a acompanhar, em alta definição, as homenagens aos baluartes da cultura regional, que transformam a premiação em um grande arrasta-pé.

A festa considerada o abre-alas do Maior São João do Mundo será realizada na próxima (10), mas os melhores momentos irão ao ar no sábado (20), logo após o Jornal Hoje. A apresentação será de Bruno Sakaue e Denise Delmiro, que farão um apanhado de tudo o que aconteceu no evento, relembrando os grandes shows e os encontros emocionantes.

Produzido pela Rede Paraíba, o especial também será exibido em Pernambuco. Neste ano, serão reverenciados os seguintes artistas: o cantor e compositor Geraldo Azevedo, o grupo de instrumentistas Quinteto Violado, o cantor e pianista português Mário Mota e o cantor Padre Fábio de Melo. A homenagem in memoriam será para o sanfoneiro Abdias dos Oito Baixos.

O Troféu Gonzagão já é tradição no calendário de eventos de Campina Grande. Em 2016, o projeto fez um brinde à imortalidade da obra do pernambucano Zé Dantas e à originalidade do baiano Carlinhos Brown. Na ocasião, o evento reuniu ainda várias personalidades fortes da cultura local, como o compositor Xico Bizerra; o cineasta Bernard Robert Charrue, diretor premiado do filme ‘Paraíba, Meu Amor’; e o empresário Pierre Landol.

Assessoria