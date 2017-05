Deputado Raniery participa de entrevista em Solânea e se reúne com alunos do Colégio Estadual de Guarabira

O deputado Raniery Paulino (PMDB) se reuniu na tarde desta segunda-feira (08) com alunos do ‘Colégio Estadual de Guarabira’, a Escola Cidadã Professor José Soares de Carvalho, agora no novo modelo de escola pública implantado na Paraíba, com a proposta de organização e funcionamento em tempo único (integral).

Os alunos apresentaram demandas ao deputado Raniery, que deverão ser transformas em requerimento para, por meio do seu Gabinete, serem apresentada na Assembleia Legislativa e encaminhadas para o Governo do Estado. Entre as demandas os alunos alegam deficiência na infraestrutura, pediram melhor qualidade da merenda, investimentos da biblioteca e melhorias no laboratório de informática.

De acordo com informações do deputado, a unidade foi para categoria de escola integral, mas não preparou sua estrutura física para. A escola deve funcionar num período letivo tem a duração diária de 9 horas e 30 minutos, com refeições incluídas (almoço e lanche). Nesse espaço de tempo, além das disciplinas obrigatórias, os estudantes poderão escolher matérias para enriquecer o currículo, como música, teatro, cinema, empreendedorismo e fotografia. Também será possível ingressar em clubes juvenis, como o jornalzinho da escola, a rádio da escola, entre outros. “Pelo que percebemos, embora o modelo seja aprovado, a escola não foi preparada par tal”, disse.