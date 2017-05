Centro Turístico de Tambaú passa a oferecer lazer e forró aos turistas

Os turistas e visitantes que aos sábados passarem pelo Centro Turístico de Tambaú, localizado na avenida Tamandaré, 100, na praia de Tambaú, das 18h às 20h, vão poder dançar ao som de muito forró pé de serra. A apresentação é de responsabilidade do trio “João Neto e Forró Ripa na Chulipa”, acompanhado por um casal de dançarino (representando Lampião e Maria Bonita). Durante a apresentação será possível saborear produtos e comidas regionais, além de participarem da feirinha de artesanato.

Todos esses atrativos estão sendo oferecidos pelos lojistas do Centro Turístico Tambaú. O objetivo é promover a cultura regional e manter viva a beleza e animação dos elementos que homenageiam os santos do mês de junho. A ideia, segundo José Sales, comerciante da Cafeteria Cabo Blanco, é criar um espaço de convivência no hall do Centro Turístico Tambaú. “ Nossa proposta é acolher os clientes e visitantes para uma boa conversa, ouvir um música de qualidade, encontros e feiras e exposições de artes e cultura, lançamentos de livros, entre outras atividades de lazer e cultura”, explicou.

Centro Turístico – Em paralelo aos atrativos de forró, os visitantes e a população local têm a opção de fazer suas compras no Centro Turístico Tambaú em um ambiente em lojas climatizadas com excelente estrutura trazendo o que tem de melhor no segmento de vestuários, calçados e bolsas, roupa íntima, roupa de praia, papelaria, artesanatos e algodão colorido, serviços: de locação de veículos, cabeleireiros e lan house, além de uma cafeteria e lojas produtos regional.

Secom