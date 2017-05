Municipalização do trânsito de Guarabira é aprovada pelo CETRAN

O Município, após as adequações exigidas pelo CETRAN e as delegações das competências próprias para a municipalização do trânsito, encaminhou na semana passada ao Dr. Cláudio Lima, presidente do Conselho Estadual, toda a documentação exigida pela resolução nº 560/2015 para fins de encaminhamento ao DENATRAN.

Após a aprovação do referido relatório o CETRAN-PB expedirá certificado de conformidade e publicará no Diário Oficial do Estado.

A solenidade da entrega do trânsito municipalizado em nossa cidade será em data confirmada pelo prefeito e pelo presidente do CETRAN.

Com Codecom