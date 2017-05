Prefeituras de Solânea, Bananeiras e Borborema anunciam programação de São João

A Prefeitura Municipal de Solânea, no Brejo paraibano anunciou, de forma oficial, a programação do São João de 2017. O anúncio foi feito pelo prefeito Kaiser Rocha e sua equipe de marketing, no Cine Teatro Municipal, na manhã desta sexta-feira (12), nas presenças de jornalistas e profissionais da imprensa de toda a região.

Este ano a Prefeitura Municipal de Borborema, estará apostando num São João completamente diferente do que era visto nos anos anteriores. A prefeita Gilenni Cândido anunciou durante evento realizado no Cine Teatro de Solânea, na manhã desta sexta (12), no qual estiveram presentes os prefeitos Douglas Lucena (Bananeiras) e Kaiser Rocha (Solânea), a programação do São João do município, que será vespertino. De acordo com a equipe da organização do evento, a intenção é investir no autêntico forró nordestino, como forma de trazer mais turistas para conhecer e vivenciar o município.

Confira as atrações da festa e suas respectivas datas na cidade de Solânea:

Dia 22

Jonas Esticado

Kelson Kizz

Ranniery Gomes