Banco de Leite Humano promove V Semana Estadual de Doação de Leite Materno

O Banco de Leite Humano Anita Cabral, que compõe a rede estadual de saúde, promove a partir desta segunda-feira (15), às 7h, a V Semana Estadual de Doação de Leite Materno. A programação se estende até a sexta-feira (19), com atividades de sensibilização nas maternidades do estado. Na abertura da programação, será oferecido um café da manhã para as doadoras e mães que amamentam no Banco de Leite Anita Cabral.

A Semana Estadual de Doação de Leite Materno foi instituída pela Lei estadual 9.956, de 11 de janeiro de 2013 e tem como objetivo divulgar a estratégia para doação de leite materno pelos diversos setores da sociedade.

“Nessa semana, toda sociedade será convidada a aderir à campanha de doação de leite materno, sensibilizando para a importância do leite doado e o importante papel na redução da mortalidade neonatal no estado. A demanda por leite humano pasteurizado cresce a cada dia, para suprir as necessidades dos bebês internos nos leitos neonatais do estado e em especial das UTIs neonatais da grande João Pessoa, por este motivo é importante prospectar doadoras cada vez mais”, disse a diretora do Anita Cabral, Thaíse Ribeiro.

Na terça-feira (16), dando prosseguimento às atividades, às 14h, acontecerá uma roda de conversa na sala de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, na empresa Indaiá. Já na quarta-feira (17), às 8h30 e 14h30, a programação inclui uma roda de conversa com o grupo de gestantes e mães, na empresa Coteminas. Na quinta-feira (18), às 10h, será ministrada uma palestra para os profissionais de saúde da Maternidade Frei Damião.

De acordo com a programação, durante a semana acontecerão atividades em todo o estado, para a promoção da doação de leite materno, por meio dos seis Bancos de Leite em João Pessoa, Campina Grande, Guarabira, Patos e Cajazeiras e dos 21 Postos de Coleta, entre os quais se destacam os de Pombal, Santa Luzia, Sousa, Mamanguape e Taperoá, que realizarão atividades locais para esse incentivo.

Rede de Serviços e situação do estoque de leite – A rede de bancos de leite da Paraíba conta atualmente com 350 doadoras e coleta mensalmente em média 400 litros de leite, o que dá para atender cerca de 600 receptores.

De acordo com Thaise Ribeiro, a quantidade ainda é insuficiente para atender a demanda. “É necessário o aumento da coleta, em torno de 200 litros, para atender todos os bebês que requeiram, transitoriamente, um apoio de complemento durante sua internação nas maternidades”, informou. Ainda de acordo com a diretora do Anita Cabral, entre os meses de janeiro e abril deste ano, houve um aumento da demanda por leite humano nos bancos de leite, para bebês internos em UTIs do estado, ocasionando uma queda considerável no estoque.

“A nossa grande preocupação é que essa queda se acentue consideravelmente nos feriados de São João e férias do meio do ano e venha a prejudicar, principalmente, o abastecimento nas unidades neonatais do estado”, ressaltou Thaise.

Doações – Para ser doadora é só procurar o banco ou posto de coleta de leite humano mais próximo, estar amamentando o filho, estar saudável e ter excesso de produção de leite. O serviço de Rota Domiciliar irá até a residência da doadora e entregará o Kit Doação (frascos de vidro esterilizado, luvas, gorro e máscara). Além disso, a equipe prestará todas as orientações necessárias para o correto armazenamento e ainda comparece semanalmente ao domicílio da mãe para coletar a doação.

Armazenamento – Se a mãe desejar guardar o leite imediatamente, em casa, basta seguir algumas regras: lavar bem as mãos até os cotovelos com água e sabão, prender os cabelos, colocar um lenço sobre a boca (para evitar gotículas de saliva sobre o leite) e o vidro com tampa de plástico seco e já fervido por 15 minutos. Deve-se realizar a extração de leite dentro do vidro e desprezar os primeiros jatos. Após a retirada do leite, colocar o frasco fechado no congelador, onde deverá ter a validade de 15 dias congelado.

Para a utilização do leite congelado deve-se descongelá-lo em banho maria a 40°C e usá-lo, imediatamente. A conservação do leite já descongelado só deverá ser feita pelas próximas 12 horas em refrigerador.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3215-6047

Redação com Secom/PB