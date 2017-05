PM da Paraíba promoverá 2º Passeio Ciclístico Beneficente em CG

Tendo por foco o desenvolvimento da filosofia de Polícia Comunitária e, por conseguinte a aproximação entre polícia e sociedade, bem como o salvamento de vidas no trânsito brasileiro, a 3ª Companhia de Policiamento de Trânsito pertencente ao BPTran realizará o 2º Passeio Ciclístico Beneficente na cidade de Campina Grande no dia 28 de maio de 2017.

O evento além de promover saúde e bem estar aos participantes, objetiva expressar o sentimento de solidariedade aos que mais precisam de um alimento em sua mesa, pois estará arrecadando nutrimentos não perecíveis para serem distribuídos às instituições filantrópicas da cidade.

Ademais, o ciclismo como atividade esportiva que é, requer cuidados indispensáveis para uma boa condução no trânsito, devendo ser observado às normas gerais de circulação e conduta previstas no Código de Trânsito Brasileiro e, por isso normas educativas de segurança serão veiculadas pela organização do evento.

Na ocasião, haverá o sorteio de bicicletas e acessórios para os ciclistas, três bolsas para a prática de musculação, bem como a oferta de frutas e bastante água para a hidratação dos participantes.

A participação dos ciclistas é gratuita, mas quem desejar concorrer aos prêmios deverá doar 2 kg de alimentos. As inscrições continuam abertas na sede da 3ªCia/BPTran e através dos lojistas de bicicletas situados na Rainha da Borborema.

Mais informações, pelos telefones: (83) 3310-9401/3341-0810.

Fonte: Assessoria 3ªCia/BPTran