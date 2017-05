Conselho da Mulher se reúne e elege, por unanimidade, Léa Toscano como presidente

Aconteceu, nesta terça-feira (16/5) a reunião do Conselho Municipal de Políticas Públicas para a Mulher de Guarabira, na sede da Secretaria de Políticas Públicas para a Mulher. Entre os assuntos abordados, destacaram-se cursos profissionalizantes, retorno dos passeios culturais, criação de grupo de mulheres (comunidade do Caboclo) e as Eleições para a Presidência do Conselho da Mulher.

A secretaria Léa Toscano, abriu a reunião falando do início dos cursos profissionalizantes, na FCD e na Comunidade Talita, que sempre foi o pedido das duas instituições e agora estão sendo atendidas pela Secretaria da Mulher. Dona Léa, também aproveitou a oportunidade, para anunciar o retorno dos passeios turísticos, realizados com o público dos CRAS, inclusive com as Idosas; incluindo nessa nova etapa, as meninas atendidas pela Talita e as pessoas com deficiência da Fraternidade Cristã – FCD.

Léa Toscano ressaltou a importância de levar os serviços da Secretaria da Mulher para as comunidades rurais, onde as primeiras comunidades contempladas, serão o Caboclo e Pedra Grande.

Em seguida, Clemilson França, falou que o Conselho da Mulher está em fase de reorganização, apresentou a portaria da nova composição dos membros do conselho e conduziu a eleição, para eleger a nova diretoria do Conselho, ficando assim, composta por: Presidente Léa Toscano – Secretária da Mulher; Vice-Presidente Euzelma Belarmino – Fraternidade Cristã – FCD; e Bianca Alves – Chefe de Gabinete da Secretaria da Mulher, todas eleitas por unanimidade pelos presentes.

Além da secretária da Mulher Léa Toscano, estiveram presentes no encontro, as seguintes representações: Jaceline Cláudia (FCD), Euzema Belarmino (FCD), Brenda Ferreira (Secretaria de Planejamento), Tania Maria (CREAS), Rosineide Florentino (Secretária da Mulher), Fernanda Macedo (Secretaria da Saúde), Neide de Teotônio (Presidente da Câmara Municipal), Solange da Silva (Comunidade Talita).

E, ainda, a nutricionista Maria Verônica Diogo, Graça do Caboclo (Associação dos Produtores Rurais do Caboclo), Edinalva Bernanrdo (AMEA – Assoc. de Mulheres Artesãs) e Clemilson França (Secretaria de Planejamento).

Da Codecom com informações de Clemilson França