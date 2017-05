Dois homens são presos e duas armas de fogo apreendidas na zona rural de Guarabira

Dois homens foram presos e duas armas de fogo, espingardas do tipo soca-soca de marca e modelos indefinidos, foram apreendidas nesta terça-feira (16), na zona rural da cidade de Guarabira. Os dois, que têm 21 anos de idade, também são suspeitos de praticar furtos de animais, objetos e dinheiro nas proximidades do Sítio Tananduba e forçar uma criança de 11 anos de idade a cometer furtos.

As prisões dos dois e apreensões das armas foram realizadas por policiais do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), junto com policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Regional. As duas armas foram apreendidas pelos policiais na casa de um dos acusados.

Os dois homens foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Guarabira, onde o proprietário das armas foi autuado em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma e assim como o outro preso, também por furto e corrupção de menor, ficando à disposição da Justiça.

Assessoria/IV BPM