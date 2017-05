Paraíba lança catálogo de cachaças; maioria do Agreste e Brejo

Publicação foi apresentada nesta quarta-feira (17), em João Pessoa.

A história da cachaça na Paraíba e a produção de 19 engenhos do Estado estão apresentadas na “Carta Cachaças da Paraíba”, que foi lançada nesta quarta-feira (17), no teatro Paulo Pontes do Espaço Cultural, em João Pessoa, às 20h. A Paraíba é um dos maiores produtores de cachaça de alambique (artesanal) do país, com cerca de 12 milhões de litros por safra.

“A cachaça produzida na Paraíba se destaca pela sua alta qualidade e vem conquistando cada vez mais o mercado consumidor nacional e internacional. Esse crescimento da demanda vem sendo observado há cerca de uma década tornando o segmento competitivo e importante para a economia do país e, particularmente, da Paraíba”, destacou o diretor técnico do Sebrae Paraíba, Luiz Alberto Amorim.

O presidente da Associação Paraibana dos Engenhos de Cachaça de Alambique (Aspeca), Vicente Lemos, ressalta que a publicação também destaca como harmonizar a bebida com frutas e aperitivos, além dos drinques que podem ser produzidos com a bebida e o seu processo produtivo. “Só pode ser chamada de cachaça a bebida produzida no Brasil, que tem como matéria prima o caldo da cana e teor alcoólico entre 28 e 48 graus”, afirmou o presidente da Aspeca.

Vicente Lemos ainda destacou que esta é a quarta Carta a ser editada no Brasil. “Atualmente, apenas os Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte possuem essa publicação. E agora, a Paraíba”, disse. Ele acrescentou que foram impressas cinco mil Cartas, sendo parte destinada para distribuição gratuita e outra para a venda em livrarias, bancas de revistas e restaurantes, a partir do dia 1º de junho.

A Carta das Cachaças da Paraíba foi idealizada pela Aspeca e conta com textos do escritor paraibano Gonzaga Rodrigues e da jornalista Rosa Aguiar. A análise sensorial dos rótulos apresentados foi feita por Jairo Martins, as fotografias são de Cácio Murilo, o projeto gráfico de Sérgio Sombra, assessoria de Marise Barreto e coordenação geral de Vicente Lemos e Múcio Fernandes.

A obra contou com o apoio do Sebrae Paraíba, da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e das empresas Softcom, DR Alambiques, Thalls Indústria Metálica, Zeta Embalagens e Net Eventos.

Assessoria Sebrae-PB