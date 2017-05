PM recupera motos roubadas na região de Sapé; houve troca de tiros com a polícia

Nesta terça-feira (16) duas motos roubadas foram recuperadas na região da 3ª Cia do 7º Batalhão da Polícia Militar, com sede na cidade de Sapé, Zona da Mata da Paraíba.

Uma das motos foi recuperada no bairro Bela Vista, na cidade de Sapé. Os suspeitos estavam no veículo roubado e chegaram a trocar tiros com a Força Tática para tentar fugir.

Um deles, um adolescente de 17 anos que já foi apreendido outras vezes com drogas, saiu ferido e foi socorrido para o hospital da cidade. Na ação, a PM apreendeu a arma usada no crime. O segundo suspeito conseguiu fugir, mas já foi identificado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, em Sapé. A 3ª Companhia do 7º Batalhão está fechando esta terça-feira (16) com cinco suspeitos de cometer crimes contra o patrimônio fora de circulação, na cidade de Sapé.

No final da noite, a guarnição do destacamento de Riachão do Poço, composta pelos Soldados Eduardo e Romário, quando dava cumprimento a determinação de saturação pela zona rural, desta feita em areia vermelha, entre os municípios de Riachão do Poço e Sobrado, avistou um indivíduo próximo a uma motocicleta as margens de uma estrada carroçal que percebendo a aproximação da viatura embrenhou-se pelo mato, os policiais tentaram a captura porém, devido a baixa luminosidade, não tiveram sucesso.

Após a consulta foi constatado que o veículo havia sido furtado dias antes na cidade de Riachão do Poço.

A motocicleta foi encaminhada para delegacia em Sapé para legal devolução a seu proprietário.

Do ExpressoPB com 3ª Cia.