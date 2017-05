Policiais do 4º BPM localizam moto roubada em Pirpirituba

Uma moto que tinha sido roubada no final da tarde desta terça-feira (16), em Pirpirituba, foi localizada poucas horas depois por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), abandonada próximo a um ginásio poliesportivo na entrada da cidade.

De acordo com a vítima, no final da tarde ela trafegava por uma estrada vicinal no Sítio Santa Laura quando foi abordada por dois homens encapuzados e armados, que levaram a sua moto, uma Honda CG 125 Titan, de cor vermelha e placa MNE 8583-PB.

A guarnição comandada pelo Cb De Assis deu início às diligências e, por volta das 23h, recebeu a informação de uma moto abandonada. No local, os policiais constataram se tratar da moto que tinha sido roubada poucas horas antes.

A moto foi entregue da Delegacia de Polícia Civil para ser devolvida ao proprietário.

Assessoria IV BPM