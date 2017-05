Cachaça Serra Limpa é homenageada no lançamento da “Carta Cachaças da Paraíba” em João Pessoa

No último dia 17 de maio de 2017, aconteceu o lançamento do livro “Carta Cachaças da Paraíba”. Entre as cachaças citadas, a Serra Limpa esteve entre as homenageadas. O empresário Antônio Inácio, diretor-presidente da Cachaça Serra Limpa, esteve presente no lançamento.

A Carta das Cachaças da Paraíba foi idealizada pela Aspeca e conta com textos do escritor paraibano Gonzaga Rodrigues e da jornalista Rosa Aguiar. A análise sensorial dos rótulos apresentados foi feita por Jairo Martins, as fotografias são de Cácio Murilo, o projeto gráfico de Sérgio Sombra, assessoria de Marise Barreto e coordenação geral de Vicente Lemos e Múcio Fernandes.

A obra contou com o apoio do Sebrae Paraíba, da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (Fiep), Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e das empresas Softcom, DR Alambiques, Thalls Indústria Metálica, Zeta Embalagens e Net Eventos. Confira o vídeo e fotos a seguir.

Com informações do Sebrae PB.