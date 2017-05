Policiais do 4º BPM prendem acusado de roubo e recuperam moto

Um homem foi preso por policiais da 2ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite desta quinta-feira (18), logo depois de roubar uma moto na zona rural da cidade de Mulungu. A moto foi recuperada e o acusado, que já tinha um mandado de prisão em aberto por roubo, foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, embriaguez ao volante, direção perigosa e desobediência.

O roubo da moto, uma Honda Fan de cor preta, aconteceu no Sítio Gravatá e de acordo com a vítima, o homem teria fugido na direção de Alagoinha. A Rádio Patrulha de Mulungu, comandada pelo Sargento Augusto, deu início às buscas e entrou em contato com a Rádio Patrulha de Alagoinha, comandada pelo Tenente Danilo, que fez um bloqueio nas imediações da fazenda Poções, onde o acusado foi preso.