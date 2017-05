4º BPM continua reforço de policiamento para garantir segurança de usuários de estabelecimentos financeiros

Os policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) continuam reforçando a segurança nas áreas próximas aos estabelecimentos financeiros, a exemplos de casas lotéricas, agências bancárias e dos Correios das cidades que integram a área do Batalhão.

Nesta sexta-feira (19), a guarnições do Comando do 4º BPM e dos Destacamentos locais reforçaram o policiamento nas cidades de Pirpirituba, Sertãozinho, Duas Estradas e Serra da Raiz.

O reforço no policiamento, de acordo com o comandante do 4º BPM, major Gilberto, visa garantir a segurança dos usuários que utilizam os serviços dos estabelecimentos financeiros e, consequentemente, impedir a prática de delitos nestes locais.

Assessoria / 4º BPM