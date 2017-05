Detran-PB anuncia mudanças no processo de habilitação de condutores

Outra medida será a implantação das provas teóricas via on-line, em Guarabira terá início no próximo dia 1º.

A partir do dia 1º de junho, os Centros de Formação de Condutores (CFCs) da Paraíba serão os responsáveis pela abertura do processo de carteiras de habilitação (CNHs) dos candidatos que frequentam as autoescolas. A mudança será implantada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB), com o objetivo de desburocratizar e agilizar o processo, diminuindo a demanda na sede, Ciretrans e postos da autarquia.

O anúncio foi feito pelo superintendente do Detran-PB, Agamenon Vieira, nesta sexta-feira (19), durante reunião com representantes de 50 autoescolas do Estado, convocada pelo Sindicato das Empresas de CFC da Paraíba. Durante o encontro, na sede da Federação do Comércio, ele explicou que essas empresas serão responsáveis pelo cadastro do aluno, pela emissão do formulário do Renach (Registro Nacional de Carteira de Habilitação) e pela marcação do Exame Psicotécnico.

O superintendente destacou o diálogo e o estreitamento da relação de confiança com as autoescolas ao longo do último ano, enfatizando que a ação acabará com as filas no setor de atendimento, evitando constrangimentos e atrasos aos candidatos. Outra medida para desburocratizar será a implantação, em breve, das provas teóricas via on-line, estendida a todos os postos e ciretrans do Estado, para atendimento aos candidatos da região. Em Guarabira terá início no próximo dia 1º.

Telemetria

Por último, o superintendente também anunciou a implantação do sistema de Telemetria (monitoramento das aulas teóricas de dentro dos veículos das autoescolas), para acompanhamento pelo Detran-PB. Segundo a Portaria nº 93, de 18 de maio de 2017, “os CFCs deverão instalar, até o dia 01/07/2017, em pelo menos um veículo utilizado para a prática de direção, os equipamentos necessários e capazes de permitir a anotação, transmissão e recepção dos relatórios de avaliação elaborados pelos instrutores, relativos às aulas práticas de direção veicular”.

A reunião foi coordenada pelo presidente do Sindicato das Empresas de CFC da Paraíba, Claudionor Fernandes, e contou com a participação do chefe da Divisão de Processamento de Dados (DPD), João Eduardo, e do presidente da Comissão de Credenciamento, Auditoria e Fiscalização dos CFCs (CCRAF), Genival Júnior, ambos do Detran da Paraíba.

Via CartaPB