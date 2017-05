Tio e sobrinho são presos acusados de roubo de moto em Pirpirituba

Tio e sobrinho que residem em Guarabira foram presos nesta quinta-feira (18), acusados do roubo de uma moto no dia 12 deste mês, em Pirpirituba. A moto foi recuperada e uma arma – um revólver calibre 38 com três munições intactas e numeração raspada, foi apreendida na residência de um terceiro homem, que reside em Pirpirituba e que também foi preso. A ação foi realizada em conjunto entre policiais militares do Núcleo de Inteligência e guarnição do Comando do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) e policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial) da 8ª Delegacia Regional, coordenados pelo delegado Fábio Facciolo.

O tio que tem 35 anos de idade e o sobrinho, 18 anos, responderão por roubo majorado e também são acusados de envolvimento em outros roubos praticados em Guarabira e Pirpirituba. O sobrinho, inclusive, tem uma ordem judicial expedida pela Comarca de Pirpirituba pela prática de atos infracionais quando ainda era adolescente e será encaminhado para a capital do Estado. O homem que guardou o revólver foi autuado pelo crime de porte ilegal junto com o homem que confessou ser o proprietário da arma. A moto foi encontrada na zona rural do município de Belém e no dia do roubo, tio e sobrinho procuraram a vítima mostrando interesse em comprar um aparelho de telefone celular que ela estava vendendo na feira de Guarabira. Os dois disseram que teriam buscar o dinheiro em casa e os três saíram na moto. No caminho, próximo ao Canal do Juá, anunciaram o assalto, levando a moto, o capacete, o celular e dinheiro da vítima. Assessoria/4ºBPM