Policiais do 4º BPM prendem acusado de tráfico de drogas em Guarabira

Um homem foi preso em flagrante por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite deste sábado (20), em Guarabira, acusado de tráfico de drogas. Com ele os policiais encontraram 21 pedras de uma substância semelhante a crack, R$ 42, em dinheiro e uma faca peixeira. Um adolescente que estava com ele também portava uma faca peixeira e foi apreendido.

A abordagem foi feita em dois homens e no adolescente que estavam em atitude suspeita na avenida Osmar de Aquino, nas imediações do Terminal Rodoviário Estadual, onde os militares que realizavam operações policiais, mas apenas dois foram detidos.