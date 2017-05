Policiais do 4º BPM prendem mais uma mulher acusada de furto em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) prenderam, neste sábado (20), mais uma mulher acusada de furto no centro de Guarabira. Ela foi presa nas imediações do Fórum, com as peças de roupa que tinham sido furtadas dentro de uma loja. Pouco tempo antes, também no centro da cidade, quatro outras mulheres tinham sido presas, acusadas de furto a um mercadinho, depois de serem flagradas pelas câmeras.

A mulher foi presa por militares que realizavam operações policiais no centro e foram informados por uma das vítimas de que teria havido um furto de roupas no seu estabelecimento comercial. De posse das características da acusada, os policiais deram início às diligências e a encontraram com as peças furtadas dentro de um saco. A acusada foi reconhecida pelas vítimas como a autora do crime e foi conduzida à delegacia, onde foi autuada em flagrante por furto. Assessoria/4ºBPM