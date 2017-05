Policiais do 4º BPM prendem quatro mulheres acusadas de furto em Guarabira

Quatro mulheres foram presas em flagrante na manhã deste sábado (20), acusadas de furto em um estabelecimento comercial (um mercadinho), que fica localizado no centro da cidade de Guarabira.

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), sob o comando do major Gilberto, realizavam uma operação policial na feira da cidade, que é realizada todos os sábados, quando foram informados do furto.

Através das imagens das câmeras instaladas no interior do estabelecimento comercial, os policiais identificaram as quatro mulheres furtando vários objetos do mercadinho. De imediato, policiais do Núcleo de Inteligência do 4º BPM deram início às diligências e localizaram as quatro mulheres no interior de outro mercadinho. Elas foram reconhecidas pelas vítimas e conduzidas para a delegacia, onde foram autuadas em flagrante por furto qualificado e associação criminosa.

Policiais do 4º BPM recuperam moto furtada em Guarabira

Policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recuperaram, nesta sexta-feira (19), uma moto Honda CG 125 Fan de cor preta e placa OFG, pouco tempo depois de ser furtada na cidade de Guarabira.

A moto tinha sido furtada no bairro Areia Branca e foi encontrada abandonada no bairro do Mutirão. No momento em que foi informada da recuperação da moto, a vítima tinha acabado de prestar queixa do furto.