Projeto institui a Semana de Conscientização sobre os Cuidados com Animais Domésticos, na Paraíba

O deputado estadual Jutay Meneses (PRB) apresentou na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) um projeto de Lei 1.282/2017 que institui a Semana de Conscientização sobre os Cuidados com Animais Domésticos no Estado da Paraíba. O parlamentar lembra que é cada vez mais constante o caso de abandono e maus tratos com os animais e essa data visa chamar atenção para os cuidados com os bichos.

Segundo o autor da propositura, a Semana de Conscientização sobre os Cuidados com Animais Domésticos deverá ser realizada anualmente na primeira semana de outubro. “Esse Projeto de Lei tem como objetivo a conscientização da população acerca da guarda responsável dos animais domésticos, educando crianças, jovens e adultos em relação a responsabilidade que é ter um animal e lhe oferecer bem estar e segurança por toda vida”, destacou o parlamentar.

De acordo com Jutay, na Semana instituída por esta lei, será realizada programação tendo como objetivo conscientizar sobre a importância da posse responsável de animais de estimação, visando à diminuição do abandono e ao bem-estar dos animais.