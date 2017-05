Creas Guarabira realiza ação contra abuso e exploração sexual à crianças e adolescentes

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social – Creas Guarabira promoveu, mais uma vez, na cidade a campanha “Faça Bonito” em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A iniciativa teve apoio da Prefeitura de Guarabira através das Secretarias Municipais de Assistência Social e de educação, respectivamente; além do Centro de Referência em Assistência Social – Cras Guarabira e Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente e Shopping Cidade Luz.

Conforme a coordenadora do Creas, Tânia Maria Silva, foi trabalhado o projeto Faça Bonito, durante o mês de abril e início de Maio, em quatro escolas do município: Sérgio Luiz, Maria Eulália Cantalice, Maria da Piedade, Paulo Brandão. Foram utilizados como recurso didático o livro Pipo e Fiti e seu caderno de atividades, estimulando a construir sua própria identidade, conhecer a sociedade e aumentar sua autoestima.

Como resposta as atividades propostas, que ocorreram no mês de Abril e inicio de maio nas escolas, no dia 18 de Maio, foi realizado uma ação no Shopping Cidade Luz pela equipe do Creas: Janilson Nóbrega (Assistente Social), Márcia Mendes (Pedagoga), Kaline Andrade (Psicóloga), Marcelo (Advogado), onde foram abertos espaços para os alunos e professores exporem seus trabalhos realizados com as crianças dos anos iniciais, finalizando com a apresentação de teatro e músicas, fazendo alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Também participaram dessa ação o Grupo de crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Cras.

A entrega de panfletos e adesivos também fez parte das atividades, no sentido de informar toda a sociedade Guarabirense e combate o abuso e a exploração sexual de Crianças e Adolescentes. Assim, é importante ressaltar que a prevenção e a informação são sempre a melhor forma de se discutir sobre o assunto.

Nessa ação estiveram presentes a secretária da Mulher Léa Toscano, os representantes do corpo de Bombeiros, da Delegacia da Mulher, do Conselho Tutelar, da Polícia Militar, do CRAS; bem como, os vereadores Marco de Enoque e Tiago do Multirão.

– Reforçamos ainda que, em caso de denúncias, acionar o CREAS, o Conselho Tutelar e o disque 100 ou disque 123 – lembrou Tânia Maria.

Clique AQUI e veja as fotos do evento.

Da Codecom