ECONOMIA: Prefeitos pedem construção de rodovia para escoamento de produção agrícola

Os prefeitos do município de Curral de Cima, Totó Ribeiro (PSDB), de Sertãozinho, Antônio de Elói (PSL) e um representante da prefeita de Itapororoca se reuniram durante o final de semana para firmar um pacto de trabalho em prol da construção da rodovia estadual Manoel Ferreira do Nascimento, que interliga as três localidades. A demanda será levada para o Orçamento Democrático e a sua construção tem o objetivo de melhorar o acesso e facilitar o escoamento da produção.

Segundo o prefeito Totó Ribeiro, ficou definido que os três municípios levarão em conjunto o pleito para ser apresentado ao governador Ricardo Coutinho durante reunião do Orçamento Democrático. “Temos certeza que o governador irá nos atender dentro dessa política de construção e recuperação de asfaltos em todo o Estado. Essa estrada será importante para o escoamento da produção, como é o caso do abacaxi produzido na região”, disse.

Além dos prefeitos, participaram também da reunião vereadores, secretários municipais, presidentes de sindicatos, agricultores, membros do Orçamento Democrático do Governo do Estado, além de vários segmentos da sociedade civil organizada.