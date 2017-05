No próximo mês: Conferência cristã quer encorajar jovens à fidelidade ao Evangelho

Intitulada ‘Conferência Timóteo’, acontecerá nos dias 09 e 10 de junho no teatro Geraldo Alverga, em Guarabira (PB) o ciclo de palestras “Encorajando jovens à fidelidade ao Evangelho” é o tema proposto para este ano. O evento contará com preletores e grupos de louvor.

Conforme Tony Misael, um dos organizadores, a proposta é reunir a Igreja em torno do Evangelho e encorajar cristãos a serem fiéis às Escrituras. Também há a intenção de tornar a conferência um evento anual incluindo-o no calendário de eventos da cidade.

“A Conferência Timóteo surge como uma possibilidade de nos reunirmos em torno de Cristo e do seu Evangelho no intuito de – em tempos tão difíceis e confusos no que diz respeito a Fidelidade do Evangelho – encorajar jovens ministros e despertar outros que ainda estão confusos e obscurecidos quanto a pureza da mensagem de Cristo. A conferência é interdenominacional. E por isso, convido a todos os irmãos a programarem e construírem essa ideia conosco. Certamente será um evento anual”, explicou Misael.

Os pastores Rennan Dias e Marco Telles, de João Pessoa; e os seminaristas Josival Araújo e Isac Alves, de Guarabira, são os preletores. Os irmãos Sinval Júnior, Zilton Alencar, Allan Silva, Rafa Dias e Edilson Jr. também participarão das reflexões bíblicas.

A abertura da ‘Conferência Timóteo’ ocorrerá na sexta-feira (09), às 19h. Já no sábado, a primeira parte terá início às 14h. O encerramento será às 19h.

Todos são convidados a participar. Para mais informações, ligue 83 98745-7031 (Tony Misael), 98899-3135 (Josival Araújo) ou 9 8709-5378 (Damázio Filho).

Com Ascom