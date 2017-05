Prefeitura realiza Festa das Mães com sorteio de vários brindes e Zenóbio assegura 100 bicicletas para o Dia das Crianças

A Prefeitura de Guarabira realizou em grande estilo, na tarde desse domingo (21/5), a edição 2017 da Festa das Mães guarabirenses. Milhares de pessoas se fizeram presentes ao evento, que teve direito a diversão para toda a família, desde parques infláveis, distribuição de picolé e pipoca para a criançada até o sorteio de 120 brindes, fazendo a alegria dos participantes.

Móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos foram os principais produtos entregues neste sorteio que vem marcando um dos principais eventos organizados desde 2013; início da gestão anterior do prefeito Zenóbio Toscano e que beneficiou centenas de guarabirenses de diversas localidades da cidade, tanto nos bairros quanto nas comunidades rurais.

No final da exitosa festa, Zenóbio agradeceu a sua equipe e aos incontáveis participantes, em especial às mamães, que tomaram toda a Praça da Juventude. Assegurando o chefe do executivo guarabirense, a realização no mesmo local e com a mesma estrutura, da festa do Dia das Crianças em outubro, contando com o sorteio de 100 bicicletas entre a criançada guarabirense.

Diversas autoridades foram prestigiar a ação, entre estas, os secretários Léa Toscano (Mulher), Elias Asfora (Assistência Social), Lula das Molas (Agricultura), Raimundo Macedo (Educação), Tonhinho do Inhame (Meio Ambiente), Percinaldo Toscano (Cultura), Aguiberto Lira (Gabinete), Cid Cordeiro (Comunicação), Betinho Alves (Ouvidoria), Marcos Terena (Transportes).

E, ainda, os vereadores Neide de Teotônio (presidente da Câmara), Tiago do Mutirão, Júnior Ferreira e Marcos do Enoque; além do presidente da OAB Guarabira Antônio Teotônio e o ex-gerente da 2ª Região de Ensino da Paraíba professor João Francisco.

Clique Aqui e Vejas Fotos.

Codecom