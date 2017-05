Três homens são presos em flagrante na noite de domingo em Guarabira

Três homens foram presos por policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) na noite deste domingo (21), na cidade de Guarabira. A primeira prisão, por embriaguez e desordem, foi no Juá, quando informações chegaram ao Copom de que um homem estava agredindo fisicamente a companheira. A guarnição comandada pelo Sargento Leandro foi até o local e constatou que o acusado estava com sinais visíveis de embriaguez e praticando desordem em via pública. Ele foi conduzido à delegacia.

No centro da cidade, um homem foi preso acusado de roubo depois de abordar uma vítima e, simulando estar armado, anunciou o assalto, levando o seu aparelho de telefone celular. A guarnição comandada pelo Cabo Fernando, com o apoio da guarnição do CPU, Tenente Eslley, localizou o acusado, que foi reconhecido pela vítima. O homem foi autuado em flagrante por roubo e a CPTran fez os procedimentos em relação à moto apreendida com ele. Na PB-073, a guarnição da Rádio Patrulha realizava rondas quando se deparou com o acusado conduzindo uma moto Traxx e fazendo manobras perigosas. A guarnição comandada pelo Cabo Neto determinou que o condutor parasse o veículo, porém, ele não atendeu à solicitação da guarnição, vindo a parar apenas porque a motocicleta apresentou uma pane elétrica. Na abordagem, foi constatado que o condutor não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e a guarnição da CPTran esteve no local, onde realizou o teste de etilômetro, que confirmou a embriaguez. O condutor foi levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante. Assessoria/4ºBPM