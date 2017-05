Implante PB reinaugura em novas instalações com As Raissas Assessoria de Eventos. Veja fotos!

A clínica odonto médica Implante PB realizou no dia 18 de maio de 2017, a reinauguração em comemoração as novas instalações e novo endereço. O evento contou com a presença de clientes, personalidades e impressa local.

A Implante PB é uma clínica que, desde 2013, prima pela qualidade no tratamento oferecido aos seus clientes, possui acesso a pessoas com dificuldade de locomoção e possui como marca a excelência na reabilitação oral com implantes dentários, realizando desde os procedimentos mais simples aos de grande complexidade como: tratamento de canal, ortondontia, estética dentária, cirurgia oral, clareamento dentário, implante dentário, odontopediatria e prótese dentária.

A clínica conta com uma recepção confortável e o atendimento é sempre com hora marcada (sem filas!). Possui ainda wi-fi grátis; jornais e revistas atualizadas; equipamentos de ponta e técnicas odontológicas avançadas. E ainda, conta com profissionais capacitados que realizam atendimentos para crianças, adolescentes e adultos de todas as idades e também atende a pacientes com necessidades especiais.

O Implante PB fica localizado na Avenida Prefeito João Pimentel Filho, 181, Centro, Guarabira, PB. Você pode usar um desses canais de atendimento com: Fone (83) 3271-1208, WhatsApp (83) 99855.2321, Facebook implantepbgba, Instagram implantepb e site www.implantepb.com

Na mesma ocasião foi inaugurara a sede do escritório d’As Raissas – assessoria de eventos, que atende na assessoria completa de: cerimonial, formaturas, casamentos, aniversários, eventos corporativos e etc.

As Raissas, fica localizada na Av. Prof. João Pimentel Filho, 181, Centro, Guarabira, PB. Contatos: (83) 98735-7621 / 99632-8122, e-mail: asraissas@gmail.com, instagram: asraissas, facebook: asraissas e site: asraissas.com.

