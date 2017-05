Guarabira, Cuité e Sousa sediam audiência do ODE, neste fim de semana

As regiões polarizadas pelas cidades de Cuité, Guarabira e Sousa sediam, a partir desta sexta-feira (26), as audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual.

A plenária em Cuité ocorre na sexta-feira, 26, a partir das 19h, no ginásio Waldemir Alves de Lima, a de Guarabira será realizada às 16h do sábado (27), no ginásio José Soares de Carvalho, e na segunda-feira (29), na cidade de Sousa, onde a audiência acontece a partir das 19h, no ginásio do Campus da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

O Governo do Estado convida toda a população dessas regiões a participar das audiências para eleger as prioridades de investimentos almejados para as respectivas localidades.

As plenárias contam com a presença de toda a comitiva do governo e as pessoas presentes poderão indicar, especificamente, quais obras, ações e serviços que gostariam que fossem implantados ou melhorados em suas comunidades.

Para o governo, também será um momento para prestar contas das ações e dos investimentos desenvolvidos nestas regiões, assim como de entregar benefícios para a melhoria dos serviços prestados nessas localidades.

A população também terá a oportunidade de eleger os conselheiros do Orçamento Democrático para cada região, por meio de voto eletrônico, disponível no momento do credenciamento nos locais das audiências.

Cada conselheiro eleito tornar-se-á representante daquela localidade durante o próximo biênio, e ele ou ela terá a oportunidade de interagir diretamente com as ações do governo, intermediando ações que envolvam as suas respectivas regiões.

As audiências públicas do Orçamento Democrático Estadual têm o objetivo de reunir as populações das regiões para dialogar sobre as prioridades de investimentos do Governo do Estado.

É a forma democrática de discutir os gastos públicos diretamente com a população e de prestar contas daquilo que foi e vem sendo investido pelo governo nas regiões.

Secom-PB