Projeto proíbe locação de veículos para deputados na Paraíba

Projeto de resolução, apresentado pelo deputado estadual Artur Filho, nesta terça-feira (23), proíbe a locação e aquisição de veículos destinados aos gabinetes dos parlamentares na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB).

De acordo com a medida, fica permitido apenas que um único veículo seja destinado à representação da presidência da Assembleia e da sua segurança oficial.

A proposta também prevê o cancelamento dos atuais contratos de locação ou aquisição de veículos que por ventura estejam em curso.

De acordo com Artur Filho(FOTO), não há motivos para que a Assembleia continue arcando com esse tipo de despesa, já que todos os parlamentares recebem verba de representação que pode ser utilizada na locação de veículos. “A sociedade espera uma posição firme e coerente com a realidade vivido pelo nosso povo, que está tendo que apertar o cinto por conta dessa crise que já fez mais de 14 milhões de desempregados”, afirmou.

Artur Filho se mostrou confiante com a aprovação do projeto, que deve ir para votação no plenário da Casa nos próximos dias.

Assessoria