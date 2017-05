Subcomandante do 4º BPM participa de sessão especial na Câmara de Vereadores de Belém

O subcomandante do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar), major Guimarães, participou de sessão especial realizada na Câmara de Vereadores de Belém, nesta segunda-feira (22), para discutir segurança pública.

Na sessão, o subcomandante falou sobre as operações policiais realizadas nos municípios que integram a área do 4º BPM, entre eles, Belém, a exemplos das Operações Cidade Segura, Impacto e Madrugão.

O major Guimarães informou que a Polícia Militar está intensificando as rondas e abordagens na cidade e ações educativas nas escolas dos municípios do 4º BPM.

O subcomandante do 4º BPM também divulgou a redução dos índices de homicídios no Estado, através do programa Paraíba Unida pela Paz.

Assessoria /4ºBPM