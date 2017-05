Tarde da Saúde e da Fé será realizada pelo projeto Mãos que Ajudam em homenagem às mães

Dando prosseguimento as suas atividades, o projeto Mãos que Ajudam, estará realizando no último sábado do mês de maio, dia 27, um evento em homenagem às mães intitulado “Tarde da Saúde e da Fé”, que acontecerá na Câmara de Vereadores de Guarabira.

O evento contará com a participação de diversos profissionais de saúde, que irão falar sobre os principais tipos de câncer acometidos nas mulheres, bem como sua prevenção e formas de tratamento, levando muita informação aos participantes, além de apresentações musicais de grupos gospel, como o Aliança com Deus da comunidade Cristo Rei.

“Queremos levar informações ao maior número de mulheres possíveis do município, especialmente as que foram diagnosticadas com câncer, para que possam ter um melhor entendimento do que poderão a vir a passar, além de ajudar as que num futuro recebam um diagnóstico positivo”, disse Nilda Rodrigues, que é a mentora do projeto.

A Tarde da Saúde e da Fé contará com a presença de psicóloga, ginecologista, mastologista e oncologista, tratando de diversos tipos de câncer, entre eles Colo de Útero e Mama, pois são os mais diagnosticados nas mulheres.

Para a jornalista Jaciara Almeida, que também faz parte do projeto, esse tipo de encontro é de grande importância para se ter conhecimento sobre a prevenção e tratamento, orientando as mulheres para os sintomas de possível câncer em seu organismo.

“Foi através do auto exame da mama que descobri um nódulo, e a partir de então comecei minha luta contra o câncer, que já considero vencida pela minha fé e pelo acompanhamento médico dos profissionais do Hospital Napoleão Laureano”, declarou Jaciara.

As participantes do projeto convidam as mães guarabirenses para se fazerem presentes, no dia 27, nesse importante evento da saúde e da fé. Na ocasião haverá sorteio de brindes e lanche especial.

Brejo.com em Revista