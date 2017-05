Assembleia Legislativa concede título de cidadã paraibana a jornalista Sílvia Torres

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) concede, nesta sexta-feira (26), durante sessão especial, às 9h, o título de cidadã a jornalista Sílvia Torres. A iniciativa da deputada Camila Toscano (PSDB) recebeu a aprovação unânime dos deputados.

“Honraria mais que merecida para esta mulher, jornalista e mãe que tem a palavra como instrumento de trabalho e usa seu ofício para denunciar, informar e noticiar fatos do nosso cotidiano”, destacou a deputada.

Silvia Nancy Torres da Silva é natural de Maceió, em Alagoas, filha de Maria Aparecida Rabelo Torres e Jairo Vieira da Silva. A relação de Silvia com o Jornalismo nasceu de forma inusitada. Seu pai, embora fosse dentista, participava com frequência do programa de rádio apresentado por um amigo.

Na Paraíba, a jornalista já trabalhou nas emissoras de TV Cabo Branco, Correio e Tambaú. Também passou um tempo fora do Estado trabalhando na TV Oeste, na Bahia. Hoje Sílvia leva a informação os paraibanos por meio da TV Cabo Branco.