Dia de Frei Damião passa ser comemorado em dezembro, em Guarabira

A Lei nº 1433, de autoria do vereador Leonardo Macena (PPS), que institui a data foi sancionada na última terça-feira (23).



Todo terceiro domingo do mês dezembro de cada ano, em Guarabira, no Agreste paraibano, passará a ser comemorado o Dia de Frei Damião de Bozzano. A Lei nº 1433, de autoria do vereador Leonardo Macena (PPS), que institui a data foi sancionada na última terça-feira (23) pelo prefeito Zenóbio Toscano (PSDB) e passa a integrar o calendário oficial de eventos do município.

A data, segundo o Macena, foi pensada junto com Monsenhor Nicodemos, atual administrador diocesano e um dos idealizadores do Memorial que homenageia o Frade em Guarabira.

“A data móvel foi uma ideia do Monsenhor, uma vez que contribui para a realização da celebração na Igreja. O terceiro domingo de dezembro é uma data simbólica, pois é próxima a data de inauguração do Memorial, hoje Santuário, de Frei Damião em Guarabira”, explicou o parlamentar.

Frei Damião

Frei Damião foi um sacerdote católico da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap) nascido na cidade de Bozzano na Itália, viveu no Brasil e atuou no Nordeste, sendo conhecido como o Santo do Povo, mesmo sem ser conhecido oficialmente pelo Vaticano.

Em seus sermões, visitou todo o Nordeste pregando e atraindo vários fiéis. Há registros de várias pregações do ‘Santo’ em Guarabira e na Região.

Em processo de beatificação, o frade é atualmente reconhecido como Servo de Deus pela Santa Sé.

Assessoria