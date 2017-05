Hoje, 27 de maio de 2017, às 16 horas, acontece a Marcha para Jesus. O evento é realizado com apoio de várias igrejas evangélicas da cidade de Guarabira e região. Tem o apoio da Prefeitura de Guarabira, Belo Tok Íntimo, Bio Extratus, 104.9 Fm, Rádio Cultura e Rádio Rural. A concentração acontece na Praça do Milênio em direção a Praça da Juventude, e conta com a presença da Banda Bona Vide, Eudes Vieira, Clemison Lima e Melky Gomes.

Do brejo.com