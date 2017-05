Governador inspeciona obras do Contorno de Guarabira e inaugura avenida da cidade

O governador Ricardo Coutinho inspecionou, neste sábado (27), as obras do Contorno Rodoviário João Pedro Teixeira e inaugurou a requalificação da avenida Cacildes Toscano de Brito, ambas em Guarabira. As obras beneficiam mais de 58 mil habitantes do município. A avenida Cacildes Toscano de Brito dá acesso ao bairro do Nordeste e estava em péssimas condições, porque não passava por manutenção desde a década de 1990. A obra recebeu recursos na ordem de R$ 176 mil.

Já o Contorno Rodoviário de Guarabira está sendo construído com investimento de mais de R$ 9 milhões do Tesouro Estadual e deve ser concluído em julho deste ano. Ele tem 9,2 km e vai facilitar o tráfego de, aproximadamente, 2.500 veículos que passam, diariamente, pelo local.

Para Ricardo Coutinho obras de mobilidade são estruturantes e modificam o cotidiano do povo trazendo mais rapidez, segurança e agilidade para os motoristas e para o comércio. “O acesso ao bairro do Nordeste foi entregue hoje ao povo, durante esta visita aqui em Guarabira. É uma estrada fundamental que estava praticamente no barro e fizemos a obra para que as pessoas tenham uma melhor mobilidade. Já o Contorno João Pedro Teixeira está quase pronto. Já estamos fazendo um girador na rodovia que vai para Pirpirituba e o girador daqui já está praticamente pronto. Eu acho que depois da água que trouxemos, essa obra é uma das mais importantes de Guarabira”, pontuou.

De acordo com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Carlos Pereira, o Estado resolveu construir o acesso ao bairro porque a área estava praticamente intrafegável. Segundo ele, a outra obra que é o Contorno de Guarabira passa por serviços como terraplenagem em cortes e aterros, pavimentação em CBUQ, sinalização horizontal e vertical e deve ser entregue em poucas semanas.

Com informações da Secom-PB