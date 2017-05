Governador inaugura o quarto condomínio Cidade Madura da Paraíba

O governador Ricardo Coutinho inaugurou, neste sábado (27), o quarto Condomínio Cidade Madura construído na Paraíba exclusivamente para idosos que não possuíam moradia própria. O residencial entregue na cidade de Guarabira representa mais de R$ 5 milhões de investimento, possui 40 casas e dispõe de todos os itens necessários para o bem-estar e segurança do idoso. Os municípios de João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras também possuem este tipo de condomínio e, em breve, a cidade de Sousa também ganhará o seu Cidade Madura. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Gervásio Maia, deputados estaduais, auxiliares do Governo e lideranças da região participaram da solenidade.

O Governo do Estado investiu mais de R$ 18 milhões na construção dos quatro condomínios Cidade Madura para proporcionar condições mais dignas de moradia aos idosos da Paraíba. “Essas pessoas vão ter um espaço de convergência social, com ambientes específicos para eles, como o Centro de Vivência, o redário, o posto de saúde, enfim, com tudo o que eles precisam. Esta é a quarta unidade do Cidade Madura na Paraíba, a quinta será em Sousa e a sexta, espero que seja lá em Patos. Sei da importância desse projeto para os idosos e quero que ele se expanda para outros municípios. Quem vem morar aqui, tem uma mudança total na qualidade de vida. Investimos mais de R$ 5 milhões neste condomínio de Guarabira com recursos próprios e ficou belíssimo”, observou Ricardo.

O empreendimento em Guarabira tem como diferencial a instalação de placas de energia solar fotovoltaica que diminuem o custo da energia em cerca de 80% e a inclusão de uma sala com computadores para que os idosos tenham aulas de informática. O local possui área de aproximadamente um hectare unidades habitacionais compostas por terraço, sala, banheiro, cozinha e área de serviço.

Todas as moradias são adaptadas para as necessidades do idoso, contando com itens como barras de apoio no banheiro e rampas de acesso conforme as Normas de Acessibilidade. O local também tem Centro de Vivência, Núcleo de Assistência à Saúde, um bloco destinado à guarita e administração do condomínio, praça, redário, equipamentos para ginástica, horta integrada à parte urbanística e outros itens.

De acordo com a presidente da Companhia Estadual de Habitação Popular da Paraíba (Cehap), Emília Correia Lima, entregar mais um Cidade Madura é uma satisfação e mostra que o Estado está aprimorando as políticas de habitação para idosos. “Esse condomínio não deixa a desejar para nenhum condomínio de alto padrão. A estrutura tem uma excelente qualidade, tudo com acessibilidade e ainda com a inovação do uso da energia solar fotovoltaica. O Cidade Madura é um orgulho para a Paraíba e está sendo destaque inclusive em nível nacional. Eu estive recentemente em Curitiba, fazendo uma palestra sobre o projeto e mostrando que a Paraíba está à frente do Brasil na política de habitação para idosos”, frisou.

“O governador entrega hoje mais um condomínio que dá cidadania e dignidade aos idosos. Não se trata apenas de uma estrutura, mas de um ambiente que cuida do bem-estar dos moradores, dando as melhores condições para o cotidiano do idoso. É uma conquista muito grande para quem sempre sonhou em ter sua moradia”, comentou a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Cida Ramos.

Dona Maria do Carmo, de 78 anos, expressou a felicidade em poder ter uma moradia digna junto com seu marido no Condomínio Cidade Madura. “Estou feliz demais em vir morar aqui. Gostei de tudo. Minha casa, Graças a Deus e ao Governo, está perfeita! Antes eu pagava aluguel e era caro, agora tenho minha própria casa, nesse lugar lindo, com pracinha, posto de saúde, segurança, tudo de bom”, comemorou.

Seu José Alves é esposo de dona Maria do Carmo e destacou que ter uma moradia própria era um grande sonho do casal. “Eu e minha esposa chegamos aqui na quinta-feira e já conhecemos os vizinhos. O local é muito bonito, todo feito pensando nas nossas necessidades. Estamos muito felizes com essa benção. Sempre sonhamos em ter uma casa própria”, lembrou.

