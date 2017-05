Paraíba tem mais de 620 vagas em concursos e seleções com salários de até R$ 12 mil

Mais de 620 vagas estão sendo oferecidas em concursos e seleções abertas na Paraíba. As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações previstas em editais chegam a R$ 12 mil.

A Prefeitura de Patos é quem mais tem vagas disponíveis. São 427 em um processo seletivo. As inscrições acontecem entre os dias 29 de maio a 18 de junho e as taxas são de R$ 60, R$ 80 e R$ 100. As remunerações vão de R$ 1.000 a R$ 12.000. A aplicação das provas objetivas está prevista para acontecer no dia 23 de julho. A divulgação do resultado final deve acontecer em 6 de setembro. Veja o edital.

Outra prefeitura que está com edital aberto é a de Boqueirão. O concurso público oferece 185 vagas de emprego, em diversos cargos, e remunerações que chegam a R$ 2 mil. As inscrições vão de 1º a 30 de junho. As inscrições custam R$ 35 para nível fundamental, R$ 50 para nível médio/profissional e R$ 80 para nível superior. As provas objetivas serão realizadas no dia 6 de agosto. Acesse o edital.

Já a UFPB está com 15 vagas abertas para professores substitutos e as inscrições são permitidas até o dia 31 de maio. Porém, o prazo final varia de acordo com a especialidade do candidato. As remunerações ofertadas são de até R$ 3.305,07 e informações detalhadas podem ser conferidas no edital. O processo seletivo será composto por prova didática e exame de títulos. O resultado final deve ser divulgado a partir do dia 23 de junho.

