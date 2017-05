Sudema participa de reunião com gestores do Brejo para discutir o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Visando o debate do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e a construção de ações efetiva de gestão desse material, a Superintendência de Administração do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Resíduos Sólidos participou de uma reunião com os integrantes do Comitê Interinstitucional do Meio Ambiente do Brejo da Paraíba e prefeitos da região. A atividade foi realizada no auditório do Centro de Ciências Humanas Sociais e Agrárias no campus da UFPB, no município de Bananeiras.

Na oportunidade, a Coordenadora de Resíduos Sólidos da Sudema, Maria Aparecida Assis, ministrou palestra sobre a Política de Resíduos Sólidos, esclareceu dúvidas dos presentes e apresentou os componentes necessários para a implantação da gestão dos resíduos nos municípios. “Entendemos que a construção do processo consorciado é mais relevante do que ações individualizadas dos municípios,” explicou.

O superintendente da Sudema, João Vicente Machado Sobrinho, enfatizou a importância do encontro. “A reunião foi bastante positiva. Permitiu-nos abrir um diálogo com os gestores presentes e discutir ações operacionais sustentáveis efetivas referentes à produção, armazenamento e descarte dos resíduos sólidos produzidos pelos municípios”, ponderou.

Política de Resíduos Sólidos– A Lei Federal 12.305 de 02 de Agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que se aplica a todos, pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, responsáveis pela geração de resíduos sólidos e por ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos obrigando a todas as empresas envolvidas na cadeia produtiva a destinarem adequadamente os resíduos sólidos de produtos e embalagens, operacionalizando a logística reversa (LR).

Secom-PB