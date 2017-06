Brejo paraibano realiza Feira de Moda

A cidade de Areia, no Brejo paraibano, vai realizar, a partir desta quinta-feira (1), a Feira de Moda. Estarão expostos no salão de eventos do Hotel Triunfo mais de 20 estandes com produtos de moda, decoração, beleza e estética, das 15h às 21h. Além da exposição e comercialização desses produtos, haverá um desfile de moda e uma palestra sobre economia criativa, com o pesquisador, consultor e analista do Sebrae de Goiás, Décio Coutinho.

A Feira de Moda é promovida pelo Sebrae Paraíba em parceria com o Hotel Triunfo e a estimativa dos organizadores é atrair um público superior a mil pessoas, vindos de 16 municípios da região. A previsão é que o evento movimente cerca de R$25 mil em negócios, durante os três dias.

De acordo com a gestora de Turismo do Sebrae Paraíba, Regina Amorim, o objetivo da Feira é movimentar o comércio do Brejo e divulgar as criações dos pequenos negócios da região. “É preciso divulgar e mostrar os produtos de qualidade produzidos em nossa própria região. Os pequenos negócios geram emprego e renda para a localidade e promovem o desenvolvimento sustentável”, destacou.

A Feira terá início na quinta-feira (1) com a palestra “Economia criativa e suas conexões com outros setores como eventos, moda, gastronomia, artesanato e design”. Especialista em Economia Criativa e Gestão do Patrimônio Cultural, o palestrante Décio Coutinho já foi coordenador nacional de cultura do Sebrae Nacional e gestor no Sebrae em Goiás do projeto Economia da Cultura de Goiás.

No sábado (3), haverá um desfile de moda, a partir das 19h, que será acompanhado por jornalistas de João Pessoa. Neste mesmo período da Feira, a cidade de Areia receberá a visita técnica do Sebrae Mato Grosso, que ficará na região até o dia 4 de junho.

Assessoria Sebrae-PB