NA ASSEMBLEIA: Camila lamenta aprovação de projeto que gera mais impostos para os paraibanos

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) lamentou nesta quarta-feira (31) a aprovação de um Projeto de Lei do Governo do Estado que vai gerar mais impostos para a população e pode comprometer a economia estadual. Camila votou contrário a matéria, mas a bancada do governador Ricardo Coutinho na Assembleia Legislativa garantiu sua aprovação.

“Nós da oposição pedimos por diversas vezes para que a matéria fosse analisada com mais calma. O governador tenta mais uma vez enganar os paraibanos com a criação de um refis para se beneficiar e ao mesmo tempo, gerando penalidades e mais impostos para comerciantes e contribuintes”, destacou.

Camila explicou que o Governo do Estado encaminhou à Assembleia um projeto de Lei que trata sobre um Refis para pessoas com dívidas junto ao Detran-PB, mas que dentro da matéria estavam embutidos itens que podem prejudicar a economia paraibana.

Entre os pontos questionados pelos deputados de oposição estavam o que na hipótese em que o lançamento decorrer de representação fiscal, por parte dos comerciantes, será aplicada uma multa de ofício de 100% sobre o valor lançado, além de uma multa de 3% para quem não cumprir.

“Infelizmente a matéria foi aprovada pelos deputados da base do governador Ricardo Coutinho. Tentamos ponderar, mas não fomos ouvidos sobre essa lei que vai levar ainda mais arrocho para os nossos empresários e comerciantes que já passam por dias difíceis diante da economia do País”, lamentou Camila.