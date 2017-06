Pontes Calçados mostra sugestões de presentes em desfile nesta quinta-feira, 01

Aproveite para garantir o presente de quem você ama.

A loja Pontes Calçados de Guarabira (PB) está cheia de novidades e, claro, das novas tendências em calçados e assessórios. Após participar do Magic Day, que ocorreu no Shopping Cidade Luz, a Pontes Calçados, em nova parceria, desta vez com Giselda Confecções, participa nesta quinta-feira (01) do lançamento da coleção ‘Inverno 2017’, a partir das 16h na Rua Costa Beiriz, centro de Guarabira. O evento contará com a participação de vários modelos e, após o desfile será servido um coquetel.

Não deixe de prestigiar e conhecer o que há de novo no mundo da moda. Aproveite e garanta o presente do seu amor nas lojas Pontes Calçados. Lojas em Mari: na Rua Gentil Lins, 220, centro; e em Guarabira: na Rua João Gomes Maranhão, 50, centro e no Shopping Cidade Luz.

Por Ikeda Gomes