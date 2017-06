Consumidores poderão solucionar problemas como cobranças indevidas e renegociar dívidas.

O projeto Procon-PB Itinerante chega em Guarabira, nesta sexta-feira (02). A ação é promovida pela Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba que vai disponibilizar atendimento das 08h às 16h, na Avenida Dom Pedro II, no centro da cidade.

Será uma oportunidade para que os consumidores possam resolver problemas como cobranças indevidas, renegociar dívidas e outros casos que possam ser solucionados a partir dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A população da região ainda vai poder contar com um plantão de dúvidas da assessoria jurídica do Procon Estadual para saber como proceder e solucionar problemas de relação de consumo.

O Coordenador do núcleo de atendimento do Procon-PB em Guarabira, Mariano Cláudio, ressalta a importância do evento. “Além de ter um núcleo do Procon Estadual na nossa região, é importante que as pessoas saibam como podemos ajudá-las. Muitas vezes, as pessoas passam a conhecer sobre os direitos que já tem, em ações itinerantes e depois que passam a contar com o Procon quando precisam”, explicou Mariano.

Além de atendimentos presenciais, o Procon-PB também disponibiliza atendimento eletrônico no site procon.pb.gov.br. Outra opção via internet aos consumidores para resolver problemas diretamente com as empresas reclamadas é o portal da Secretaria Nacional do Consumidor: consumidor.gov.br.

A população de Guarabira e região já conta com um núcleo de atendimento do Procon-PB, de segunda a sexta-feira, na Casa da Cidadania do Shopping Cidade Luz.

Assessoria