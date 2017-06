Sebrae lança projeto ‘Destinos Turísticos Inteligentes’ para o Brejo paraibano

Iniciativa vai atender cerca de 50 pequenos negócios da cadeia produtiva do turismo de nove cidades da região.

Nove municípios do Brejo paraibano serão beneficiados com um novo projeto voltado ao turismo e desenvolvimento territorial da região. O projeto Destinos Turísticos Inteligentes foi apresentado para cerca de 30 pessoas nesta quarta-feira (31) na agência do Sebrae em Guarabira. O projeto vai atender 50 empresas de pequeno porte, microempresas e microempreendedores individuais das cidades envolvidas até 2018.

De acordo com a analista técnica do Sebrae em Guarabira e gestora do projeto, Kessi Lima, o objetivo da ação é promover a competitividade dos pequenos negócios que atuam na cadeia produtiva do Turismo na região. Ela explicou que as empresas que serão atendidas fazem parte da produção associada ao Turismo com atividades de hospedagem, alimentação fora do lar, agências de viagens, artistas, artesãos e espaços de lazer. “Os empreendedores participantes do projeto serão capacitados para oferecer uma experiência diferenciada ao turista”, disse.

Prefeitos, diretores e secretários de Cultura e Turismo das cidades de Alagoa Grande, Araçagi, Areia, Belém, Bananeiras, Guarabira, Pilões, Pirpirituba e Serraria estiveram presentes para consolidar a parceria. Para a gestora, o momento é importante para a união entre as partes envolvidas. “A reunião foi uma oportunidade para apresentar detalhes do projeto e as ações que serão promovidas nas empresas que irão integrar a iniciativa”, destacou.

Conceito

Destinos Turísticos Inteligentes são estruturas turísticas diferenciadas que facilitam a interação e integração do visitante. Antes, durante e depois da viagem, incrementam a qualidade da experiência individual com o destino. Um sistema que utiliza metodologias e tecnologias inovadoras. Os pilares do projeto são governança, tecnologia e desenvolvimento sustentável.

