Taxista tem carro roubado e é deixado na estrada entre Belém e Caiçara

A vítima que teve o nome preservado, reside em Caiçara e trabalha como motorista alternativo, fazendo lotação no trecho de Caiçara à Belém. Nesta quarta-feira 31 de maio de 2017, três indivíduos chegaram com uma proposta de fretar o carro para uma corrida de ida e volta, de Caiçara à Belém.

Na volta, os bandidos colocaram dois revólveres na cabeça dele e anunciaram o roubo do veículo. Deixaram o taxista no meio da estrada e fugiram com o carro, um UNO 2006 de cor prata com placas finais 5578.

O taxista, de 31 anos, acionou a Polícia Militar, que atendeu à solicitação deslocando várias viaturas no intuito de recuperar o veículo roubado e prender os acusados, porém até o fechamento da matéria não foram localizados.

Com Henrique Filho