Terceira sala do CineMaxxi Cidade Luz – ‘Maxxi Stadium’ estreia com Mulher Maravilha, nesta quinta (01)

A expectativa para a primeira sessão na ‘Maxxi Stadium’, terceira sala do CineMaxxi, do Shopping Cidade Luz, só aumenta. A nova sala foi inaugurada nesta quarta-feira (31), em solenidade especial para convidados, e nesta quinta-feira (01) é aberta ao público, com o grande lançamento mundial já confirmado: “MULHER MARAVILHA”.

Mais ampla e acessível, com 237 poltronas numeradas (mais três vagas para cadeirantes) confortáveis em couro ecológico, uma tela maior de 14m x 7,5m – padrão curvado semi IMAX -, além de sistema de som Dolby Digital, a nova sala dispõe de mais tecnologia de som e imagem para exibição de filmes e prestação de serviços.

A ‘Maxxi Stadium’ dá início a uma nova fase do CineMaxxi, uma verdadeira evolução. Os executivos Izadora e Veronildo Coutinho acompanharam tudo de perto, e deram o devido suporte para a conclusão da nova sala de cinema da Paraíba.

Inaugurado em julho de 2016, o CineMaxxi Cidade Luz trouxe o cinema de volta à Guarabira após um hiato de quase 30 anos, e tem superado todas as expectativas em relação a filmes, horários e, principalmente, fluxo de pessoas no cinema.

Por enquanto – até a entrega da nova sala -, o CineMaxxi opera com duas salas de alta tecnologia e acessibilidade: projeção 2D e 3D e sistema de som Dolby Digital.

Além da exibição de grandes lançamentos mundiais, o cinema também dispõe de um pacote de serviços para escolas, empresas e eventos sociais, por exemplo.

E assim como toda grande rede de cinema, o CineMaxxi Cidade Luz mantém perfis atualizados nas redes sociais Facebook e Instagram, e faz ações promocionais e sociais.

