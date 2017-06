Guarabira sedia rodadas da Liga Paraibana de Basquete nesse final de semana

De acordo com informações do site oficial da LPB, pela liga feminina, será disputada a última rodada da fase de classificação definindo os confrontos das semifinais. No masculino será disputada a quarta rodada e alguns times já podem garantir vaga na próxima fase.

O evento esportivo, inédito na cidade, é efeito de uma parceria firmada entre o prefeito Zenóbio Toscano e o presidente da LPB Marcelo Nascimento, o qual esteve em Guarabira recentemente, tratando do assunto em questão com o chefe do executivo guarabirense e com o secretário de Esporte Humberto Santos.

Confira data e horário dos confrontos em Guarabira

Sábado, 03/06 – Ginásio Zenobão

Fem – 13h | JP Espectros / Nassau x AVB Pernambuco

Fem – 15h | AVAB PB / Divino Fogão x ABC Basquete Potiguar

Mas – 17h | ABC Basquete Potiguar x JASFA

Domingo, 04/06 – Ginásio Zenobão

Mas – 12h | Basquete Paraíba x Basquete Borborema

Mas – 14h | UNIFACISA x ACBBM

Imagem: Divulgação/LPB