Policiais do 4º BPM realizam operação na feira e prendem procurado da Justiça em Guarabira

Todos os sábados, os policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizam, desde as primeiras horas da madrugada, operações na tradicional feira de Guarabira, que reúne um grande número de comerciantes e consumidores de toda a região do Brejo.

Na manhã deste sábado (3), durante as abordagens, os policiais prenderam um homem de 32 anos de idade com um mandado de prisão expedido pela Justiça por violência doméstica praticado contra a sua mulher.