Policiais Militares prendem acusado de assalto na região

Dando cumprimento a um mandado de prisão expedido pela comarca de Remígio-PB, policiais militares pertencentes ao 4º Pelotão de Polícia Militar do 9º BPM, prenderam – no início da noite desta quinta-feira (2) na cidade de Barra de Santa Rosa, um homem, mais conhecido por “gago”, natural de Esperança-PB.

Contra o mesmo pesam várias denúncias de prática de assaltos nos municípios de: Remígio, Algodão de Jandaíra e Barra de Santa Rosa. “O acusado agia sempre com violência e fazia uso, em muitos casos, de armas de grosso calibre a fim de intimidar as vítimas e subtrair os seus bens”, frisou o Comandante do 9º Batalhão de Polícia Militar, o Tenente- Coronel Afonso Antônio Galvão.

Assessoria