Skyler – Marca de vestuário masculino abre loja em Guarabira

Inspirada em um lifestyle casual, a marca de vestuário masculino – Skyler, abriu nesta semana sua franquia no centro de Guarabira, Agreste da Paraíba. A loja que é especializada em moda masculina, roupas e acessórios está localizada na avenida Dom Pedro II, 180 no centro de Guarabira, ao lado da Madeireira Camilo.

A Skyler atua no mercado de moda masculina desde 1997 e atualmente possui uma rede de 40 lojas em todo Brasil. A marca oferece produtos de vestuário atualizados com atendimento personalizado. Os produtos são pensados com foco no compromisso entre a marca e seus consumidores. São desenvolvidos cerca de 500 modelos por coleção, entre as linhas Basic, Casual e Premium, sendo estes dispostos em duas coleções anuais.

Promoção Cultural do Dia dos Namorados

A marca, vai premiar, com um 1 ano de produtos Skyler a pessoa que enviar a melhor fotografia que represente a frase ACENDA SUA PAIXÃO. Serão 500, reais de crédito em compras todos os meses, durante UM ANO!

Acesse o site www.acendasuapaixao.com.br conheça o regulamento e participe!

Da redação Brejo.com