Adolescente é apreendido em Guarabira acusado de danos ao patrimônio público e vandalismo

Um adolescente de 12 anos da idade foi apreendido na noite deste sábado (3), depois de ter invadido uma escola da rede municipal em Guarabira, que fica localizada no Bairro Novo, e danificar alguns objetos no interior do estabelecimento de ensino. O Copom do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi informado pelo vigilante, que percebeu que o local teria sido invadido.

Quando os policiais militares chegaram ao local, fizeram uma busca e encontraram o menor, que tinha praticado atos de vandalismo dentro da escola. Duas conselheiras tutelares e os administradores do estabelecimento de ensino foram chamados e acompanharam os procedimentos realizados na Delegacia de Polícia Civil.

EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA

No bairro Juá, um homem de 39 anos de idade foi preso por estar em via pública, de acordo com as denúncias, com sintomas de embriaguez alcoólica, detratando e ofendendo as pessoas que passavam ou estavam no local. Ele foi conduzido à delegacia, onde autuado em flagrante delito por embriaguez e desordem.

EM ARAÇAGI – No conjunto Santo Amaro, os policiais militares prenderam um homem que, durante uma abordagem de rotina se negou a ser revistado, sacou uma faca peixeira, fez ameaças e praticou desacato, com palavras de baixo calão. O acusado estava acompanhado por outras pessoas, todas consumindo bebida alcoólica e os policiais militares tiveram que contê-lo, utilizando de meios necessários à investida dele com uma faca.

O homem foi dominado e levado para a delegacia, onde foi autuado por embriaguez, desordem, ameaça, desacato, desobediência e porte de arma branca.

Assessoria/4º BPM